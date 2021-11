Da Redação

Sérgio Onofre visita 30º Batalhão de Infantaria Mecanizada

A Prefeitura de Arapongas divulgou em nota nesta sexta (26), que o prefeito da cidade, Sérgio Onofre, foi recebido pelo Tenente Coronel Flávio Meireles Machado, durante visita ao 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado - Operação Apucarana.

continua após publicidade .

O encontro ocorreu ontem, 25, e contou também com a presença do secretário de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Argati. Na oportunidade, Onofre deu mais detalhes sobre a Escola Municipal Drª Maria Hercília Horácio Stawinski - a primeira com a disciplina cívico-militar do Paraná, além de assuntos sobre o Polo Moveleiro de Arapongas, e também projetos futuros para a efetivação de cursos profissionalizantes para os jovens que ingressarem ao Exército; em uma parceria da Prefeitura de Arapongas, SIMA, Senai e também a Secretaria de Indústria e Comércio (Semic).

“Foi uma visita de cortesia bastante produtiva. Tratamos de assuntos importantes, além de anseios para o futuro. São ações importantes e que tendem a beneficiar ambas as partes”, salientou Onofre. Além disso, uma agenda será alinhada para a visita do Tenente Coronel Flábio na Escola Dra Maria Hercilia, e também, a ida dos alunos até o 30º Batalhão de Apucarana.

continua após publicidade .

Desde o ano passado, o Tenente Coronel Flábio Meireles Machado, que veio do Comando Militar do Planalto – DF, assumiu o comando do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado, de Apucarana - 30BIMEc, substituindo o Tenente Coronel Alexandre Colombo.