Sérgio Onofre recebe a Medalha Coronel Sarmento da PMPR

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, recebeu nesta quarta-feira (17) a Medalha Coronel Sarmento, conferida anualmente mediante proposta do Comandante-Geral da Polícia Militar do Paraná. A solenidade foi realizada na Academia Policial Militar do Guatupê.

Na data de 17 de maio se reverência a memória do Patrono da Corporação, Coronel Joaquim Antônio de Moraes Sarmento, quando se concede a medalha a civis, militares e policiais militares que mais se destacaram em favor da causa pública. A medalha é de máxima honraria dentro da instituição.“Foi com muito orgulho que recebi esta Medalha, pois admiro a história e o papel da Polícia Militar do Paraná, tão bem representados na figura do seu patrono, o Coronel Moraes Sarmento. Minha gratidão aos oficiais e à corporação como um todo”, afirmou Sérgio Onofre.

O Coronel Joaquim Antônio de Moraes Sarmento nasceu em 17 de maio de 1882, em Oeiras, Ceará, e dedicou sua vida à segurança pública e à proteção da sociedade paranaense. Ele faleceu em 21 de abril de 1934.

O reconhecimento do legado do Coronel Sarmento veio em 2003, quando foi oficialmente designado como o Patrono da Polícia Militar do Paraná. “Essa honra é reservada àqueles que deixaram uma marca indelével na história da instituição e cujos valores e realizações devem ser sempre lembrados e seguidos pelos policiais militares”, afirma o Comando da PM-PR.

