Sérgio Onofre quer fechar mandato com mais de 130 obras concluídas

Prefeito Sérgio Onofre destaca conquistas de Arapongas e projeta mais obras

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre (PSC), pretende chegar ao final do mandato, em 2024, com mais de 130 obras concluídas. Ao fazer um balanço da gestão quando o município completa 75 anos de emancipação política e administrativa, Onofre afirma que a partir de 2023 o objetivo também é garantir o fechamento das contas para o próximo prefeito. Veja a entrevista abaixo.



“Nós entregamos 111 obras de 127 em execução no total. Nós não aumentamos o endividamento da cidade e continuamos buscando recursos tanto no governo do estado quando no governo federal. Temos mais 16 obras para inaugurar e mais quatro, que são obras grandes e estruturantes, para lançar no final de ano”, anuncia.

Uma das obras consideradas importantes que devem ser anunciadas até dezembro é a revitalização do Parque das Nações.

“É uma obra de R$ 10 milhões e já temos R$ 8 milhões em caixa para começar. É uma obra importantíssima e que vai mudar a cara daquela região, que é ali onde tem o teatro que todo mundo conhece, até chegar na transposição com construção com dois lagos e barragem. Será um lugar muito bonito para a família araponguense” - Sérgio Onofre, Prefeito de Arapongas - Sérgio Onofre, Prefeito de Arapongas

As outras três obras a serem lançadas são viárias e visam desafogar o trânsito, como a duplicação da Rua Iratauá, na entrada do Conjunto Flamingos, até a Rua Albatroz Real; a duplicação da Rua Tico-Tico até a altura da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e a duplicação da Avenida Arapongas até a rodoviária. “Queremos lançar essas obras em dezembro para começarmos em janeiro e fevereiro do ano que vem. Assim, dará tempo para terminá-las até o final do mandato”, afirma.



Entre as obras já inauguradas ele destaca a do Colégio Estadual Irondi Mantovani Pugliesi, que atenderá alunos da região sul da cidade, o que inclui o Jardim Planalto, Conjunto São Bento e Conjunto Palmares, entre outros bairros. “Era um colégio que precisava muito na região. São 740 alunos que precisavam ser transportados para outras escolas. A obra reduz em 40% o transporte escolar da cidade”, afirma.

Ele também destaca a demolição da Cadeia Pública de Arapongas, que considera um ato histórico e simbólico para o município. “Escuto que vão derrubar essa cadeia há 30 anos em Arapongas. Felizmente, agora no governo Ratinho Junior, nós conseguimos”, afirma o prefeito. Onofre cita o compromisso assumido – e cumprido - no primeiro ano de mandato do atual governador, reeleito no primeiro turno em 2 de outubro, de construir um Centro de Detenção Provisória (CDP) na cidade. “Esta era uma cobrança de todo mundo, da população, dos clubes de serviço e dos empresários”, lembra Onofre. O CDP está sendo construído na Rua Rouxinol, na região do Parque Industrial XI. O investimento é de R$ 7,3 milhões.

Luan Santana se apresenta na segunda

O Arapongas Fest, evento organizado pela Prefeitura para comemorar os 75 anos de emancipação-política e administrativa do município, começa neste sábado (8).

A programação será realizada no Centro de Eventos – Expoara, com abertura dos portões às 18 horas. A atração principal da primeira noite de festa é a dupla sertaneja Pedro Sanchez e Thiago, com apresentação às 21h30. No domingo, o destaque fica por conta da cantora gospel Bruna Karla, às 19h30.

A principal atração vai se apresentar na segunda-feira, dia do aniversário da cidade. Luan Santana sobe ao palco às 22 horas. Para este show, o ingresso será 1 kg de alimento não perecível. Nas demais apresentações, a entrada é gratuita. A programação sete até terça-feira, véspera do feriado de Nossa Senhora Aparecida, com a presença de Mariana e Matheus, às 22h.

O prefeito Sérgio Onofre (PSC) afirma que o Arapongas Fest já é uma tradição. “Para nós é uma satisfação poder fazer a festa depois de dois anos de pandemia e de uma grave crise de saúde no país”, afirma. Segundo ele, a sua gestão decidiu realizar esses eventos para atender a um desejo da população e também a uma carência.

“Nossa cidade é formada por trabalhadores, que tinham que ir a outras cidades para assistir grandes shows gratuitos, que agora têm acesso em Arapongas”, afirma o prefeito. Onofre espera um grande público no Expoara. “É um local coberto, sem problemas com a chuva. A família araponguense vai poder se divertir com segurança e com a entrada gratuita. Apenas no show do Luan Santana é que estamos pedindo 1 kg de alimento”, afirma. No Expoara, a estrutura prevê ainda praça de alimentação, estacionamento e espaço kids.

Programação completa

ARAPONGAS FEST 2022

Dia 08/10 - Sábado 18h00 - Abertura dos Portões 19h30 - Hewertton Bobatto 20h00 - Daniel Sartori 21h30 - Pedro Sanchez e Thiago 00h00 - Dj Maiara Massi

