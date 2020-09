Sérgio Onofre participa de entrega de viaturas para Polícia Rodoviária - TNOnline

Continua após publicidade

Em solenidade realizada em Rolândia, na tarde de hoje (06), o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, participou da entrega de 14 viaturas para a 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária. Um dos veículos foi destinado ao Posto Policial Rodoviário de Rolândia. Onofre agradeceu o convite, e parabenizou a iniciativa por parte do Governo Estadual.

“ Isso demonstra o comprometimento e esforços do Governo do Paraná voltados à segurança. A Polícia Rodoviária Estadual exerce um papel fundamental, em especial, as equipes do Posto Policial de Rolândia, que acabam contribuindo também com a segurança de Arapongas, bem em uma das entradas principais do nosso município”, disse.

O evento que seguiu medidas de saúde, por conta da pandemia da Covid-19, contou com a presença do deputado estadual, Tiago Amaral, deputado estadual, Tercílio Turini, secretário municipal de Segurança, Paulo Argati, representantes do deputado estadual, Cobra Repórter, deputado estadual, soldado Adriano José, Subcomandante do Batalhão de Polícia Rodoviária, Capitão Anderson Martins de Oliveira, comandante da 2ª CIA, Capitão Alesandro Luis Wolski, Comandante do Posto Policial Rodoviário de Rolândia, Subtenente Sérgio Ricardo da Silva, vereador de Rolândia, Alex Santana e demais autoridades.

Dados – No primeiro semestre de 2020, através de operações, a 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária realizou a apreensão de mais de 1.649kg de maconha e mais de 91 mil pacotes de cigarros contrabandeados. Atualmente, o batalhão conta com um efetivo composto por 120 policiais militares, que atuam em uma malha viária de 2.413km, distribuídos em 12 postos de policiamento rodoviário, em pontos estratégicos da região norte do Paraná. Abrangendo 86 municípios.

No mesmo ato solene, o subtenente Antônio Carlos Caliman foi homenageado pela dedicação dos seus 30 anos de trabalho e esforços dentro da corporação, marcando história dentro do Batalhão de Polícia Rodoviária. A entrega de um singelo presente foi feita pelas mãos do Capitão Anderson e Capitão Wolski.