Sergio Onofre participa de entrega de uniformes para alunos

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, participou nesta terça-feira, 28, das entregas simbólicas dos uniformes para os estudantes dos colégios estaduais que contam com a disciplina cívico-militar. A primeira entrega no foi colégio Francisco Ferreira Bastos, do Jardim Aeroporto, seguido do colégio Walfredo Silveira Correa, no Jardim Bandeirantes. Amanhã, 29, o ato será realizado no colégio Marquês de Caravelas. Segundo o Governo do Paraná, os kits contam com camiseta, abrigo e moletom. Serão entregues também o fardamento completo, com farda, calça-farda, jaqueta tactel e boina. Ao todo, serão destinados 125 mil kits para alunos dos 197 colégios cívico-militares em funcionamento atualmente no Paraná.

Onofre aproveitou para enaltecer a importância da nova disciplina nos três colégios de Arapongas. “ Vocês estão tendo uma chance incrível, e que fortalece valores importantes, aplicando ensino e motivação. Uma grande iniciativa do governador Ratinho Jr, e que fortalece a qualidade do ensino”, frisou. Ele relembrou ainda que, Arapongas foi a primeira cidade do Paraná a implementar a disciplina cívico-militar na rede municipal ensino. Sendo a Escola Municipal Drª Maria Hercília Horácio Stawinski, na região da Zona Sul.

Os atos das entregas contaram com a presença dos diretos e professores da cada um dos colégios, diretores da disciplina cívico-militar, representante do Núcleo de Educação – 17º NRE, Patrícia Cristina Marchi e Vladimir Barbosa da Silva e vereadores municipais.

PROPOSTA – A proposta cívico-militar é uma parceria entre a Educação e a Secretaria de Estado da Segurança Pública. Quase 200 colégios da rede estadual aprovaram a adoção do modelo. A decisão foi tomada após consulta pública com professores, funcionários, alunos maiores de 18 anos e pais e responsáveis legais de estudantes das escolas.

Com o novo formato, os alunos terão aulas adicionais de Português, Matemática e Civismo, com ênfase no estudo de leis e cidadania. Os estudantes do Ensino Médio também terão aulas de Educação Financeira.

Além disso, a gestão dos colégios é compartilhada entre o diretor civil e o militar. O primeiro permanece encarregado das questões pedagógicas e o outro é responsável pela infraestrutura, patrimônio, finanças, segurança e atividades cívico-militares. Cada escola tem de dois a quatro monitores militares, conforme a quantidade de alunos. O programa é o maior do País na área.