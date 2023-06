Sérgio Onofre lamenta que escolas continuem sendo alvo de ataques

Juntamente com outras diversas autoridades estaduais e federais, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, usou as redes sociais para lamentar o ataque registrado em uma escola de Cambé, no Norte do Paraná, na manhã desta segunda-feira (19).

continua após publicidade

O administrador da cidade, também localizada na região norte do Estado, lamentou profundamente "que as escolas continuem sendo utilizadas como palco para episódios tão tristes e lamentáveis como este."

Uma jovem de 16 anos, identificada como Karoline Verris Alves, morreu após o colégio Helena Kolody ser invadido por um atirador, de 21 anos. O namorado dela, também de 16 anos, foi baleado e se encontra internado em estado grave no Hospital Universitário (HU) de Londrina.

continua após publicidade

- SOBRE O CASO: Atirador disse que não conhecia alunos baleados, afirma secretário

Por meio do perfil oficial da Prefeitura de Arapongas no Instagram, Sérgio Onofre publicou uma nota de pesar. Leia na íntegra:

"Envio toda a solidariedade aos familiares, professores e amigos dos estudantes que foram vítimas do episódio de violência na manhã desta segunda-feira (19), no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé. Ao mesmo tempo, lamentamos profundamente que as escolas continuem sendo utilizadas como palco para episódios tão tristes e lamentáveis como este."

continua após publicidade





Siga o TNOnline no Google News