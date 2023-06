Sérgio Onofre lamenta morte do ex-prefeito de Cambé

O prefeito de Arapongas e presidente da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema, Sérgio Onofre, lamentou o falecimento do ex-prefeito de Cambé, José do Carmo Garcia, ocorrido nesta terça-feira (06). Zé do Carmo, como era conhecido, tinha 70 anos, era formado em Direito e foi eleito prefeito de Cambé quatro vezes: 1988, 1996, 2000 e 2016. “Ele foi e sempre será uma referência para toda uma geração de políticos nesse Paraná. Deixa um legado de dedicação e muita luta na vida pública. Vamos sentir a sua falta”, afirmou o prefeito de Arapongas.

Como Sérgio Onofre, José do Carmo também foi presidente da Amepar. Ele esteve à frente da entidade por três mandatos: 1989, 2000 e 2002/2003. “No evento festivo que realizamos na última sexta-feira, para comemorar os 50 anos da Amepar, ele foi a ausência mais sentida. Todos sabem do carinho que ele tinha pela entidade”, acrescenta Sérgio Onofre. José do Carmo foi vítima de uma pneumologia bacteriana e estava internado há vários dias em Londrina. Ele trabalhava ultimamente na Pado.

Ao longo de sua vida, José do Carmo enfrentou e venceu muitas disputas. Hábil articulador, uma das batalhas mais renhidas aconteceu em 1999, quando foi eleito presidente da Federação dos Municípios do Paraná (Femupar). José do Carmo venceu por uma diferença de quatro votos o prefeito de Ribeirão do Pinhal, Benedito Pio Silveira (PDT). Ao todo, votaram 20 dos 21 presidentes das associações de municípios.



O novo presidente foi eleito com o apoio informal do governo do Estado. O então secretário de Desenvolvimento Urbano, Lubomir Ficinski, foi um de seus principais padrinhos. Pio Silveira, derrotado na disputa, tinha o apoio do então presidente da Assembleia Legislativa, Aníbal Khury (PFL), e do deputado estadual Hermas Brandão (PTB). Na década de 2000, José do Carmo também chegou à presidência da Associação Brasileira dos Municípios (AMB).Conrado Scheller, prefeito de Cambé, que foi vice de José do Carmo na sua última gestão, decretou luto oficial de três dias.

