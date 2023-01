Sérgio Onofre é reeleito para mais dois anos na presidência da Amepar

Da Redação

Nesta segunda-feira (30), o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, foi reeleito presidente da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar) para o biênio 2023/2024. A eleição deu-se através de chapa única. O ato ocorreu na sede própria da Amepar, em Londrina, contando com a presença do presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e prefeito de Jesuítas, Júnior Weiller, além de prefeitos de toda a região. Onofre, que esteve no cargo de presidente da Amepar durante os últimos dois anos, falou sobre os novos desafios e projeções daqui para frente.

“Seguimos na atuação em conjunto. A região tem que ser forte e é isso que traz sustentabilidade para esses municípios que exercem grande força no Paraná. Vamos continuar trabalhando em prol do desenvolvimento e buscando maior representatividade junto ao Governo do Paraná”, frisou. Onofre destacou também o apoio e atenção que a Amepar tem recebido por parte do governador Ratinho Jr.

Foram discutidos ainda assuntos como a criação de uma Usina de Lixo da Amepar, a fim de contribuir com soluções ambientais para os municípios integrados de pequeno porte, a busca de maior representatividade junto à AMP e governo do Paraná, consolidação de consórcios, e a Copa Amepar, entre outros.A diretoria da Amepar conta também como 1º vice-presidente Conrado Scheller, prefeito de Cambé; 2º vice-presidente, Fábio Luiz de Andrade, prefeito de Porecatu; 1º secretário, Moisés Ribeiro, prefeito de Sabáudia; 2º secretário, Samuel Teixeira, prefeito de Pitangueiras; 1º tesoureiro, Ailton Maístro, prefeito de Rolândia; e 2ª. tesoureira, Ana Rutti Seco, prefeita de Sertanópolis.

Além de Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, representante junto à AMP, Fábio Luiz Andrade (prefeito de Porecatu) e representante junto à região metropolitana de Londrina, Onício de Souza (prefeito de Florestópolis). A microrregião da Amepar compreende 22 municípios.

