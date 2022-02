Da Redação

Sergio Onofre é recebido por João Carlos Ortega em Curitiba

Nesta terça-feira (15), o prefeito do município de Arapongas, Sérgio Onofre, esteve reunido com o secretário chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega, em Curitiba, para tratar sobre assuntos de interesse da cidade, principalmente da área da saúde.

continua após publicidade .

O prefeito pediu apoio da Casa Civil na liberação de recursos que estão pactuados com o governo estadual, mas que ainda não foram liberados. “Arapongas tem pressa na solução das demandas que são prioritárias e a saúde é sempre prioridade”, assinalou Sérgio Onofre.



Entre as demandas, destaca-se a liberação de R$ 3 milhões para a construção de um pronto-socorro e uma UTI Neonatal na Santa Casa. Desde o final de 2019 uma sucessão de entraves vem impedindo a execução do projeto. “Nós pedimos uma atenção especial do Ortega, que deixou neste ano a Sedu e assumiu a Casa Civil. Ele é nosso amigo de longa data, é amigo de Arapongas e com certeza vai nos ajudar a resolver essas pendências”, acrescentou o prefeito.

continua após publicidade .

Uma vez que Ortega fez parte da Sedu, Onofre aponta que o secretário pode cooperar e ajudar na agilização do encaminhamento de projetos que foram expostos pelo prefeito em uma audiência, ocorrida ontem, segunda-feira (14), com o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, Augustinho Zucchi, e o diretor da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedu), Lúcio Mauro Tasso.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.