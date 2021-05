Sergio Onofre comemora obras anunciadas em Arapongas; veja

Continua após publicidade

O prefeito de Arapongas Sergio Onofre, que recebeu nesta quinta-feira (13) o governador do Estado Ratinho Junior, acompanhado de diversos secretários e deputados para o anúncio de importantes investimentos, comentou a respeito dos recursos direcionados ao município.

O prefeito salientou que o pacote anunciado é o maior investimento já realizado pelo governo do Paraná em toda a história do município de Arapongas.

No total, o governador anunciou a liberação de R$ 57,6 milhões para execução de obras estruturantes. As ações contemplam a construção de um parque urbano, ampliação da estação de tratamento de esgoto, urbanização de ruas e a reforma e ampliação de um centro nutricional.

Além disso, o Governo do Estado formalizou convênio com a Santa Casa para a construção de um novo pronto socorro em Arapongas. A maior parte dos recursos se dará por meio da Sanepar. A companhia de saneamento vai destinar 51,5 milhões para ampliar a Estação de Tratamento de Esgoto Campinho. A capacidade de tratamento vai passar dos atuais 60 litros por segundo para 115 litros por segundo. Obra que se soma a outras intervenções em andamento na cidade, no valor de R$ 80 milhões, destinadas à universalização do saneamento básico.

O governador confirmou, também, a construção do Parque de Arapongas. Com área de 76.593,14 metros quadrados, o espaço será localizado no Lago dos Pássaros, um dos cartões-postais da cidade. O investimento da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo será de R$ 2,5 milhões.

Ainda durante o evento, foi dada a ordem de serviço para o Condomínio do Idoso, um investimento de R$ 6 milhões e que vai garantir 40 moradias para pessoas com 60 anos ou mais, no Bairro Cidade Jardim.