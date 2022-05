Sergio Onofre anuncia investimentos de R$ 20 milhões

Da Redação

O prefeito de Arapongas Sergio Onofre, anunciou nesta quarta-feira, 25, um pacote de obras da ordem de R$ 20 milhões em investimentos para a cidade. Os recursos são oriundos dos governos estadual e federal e as obras estão em licitação.

O anuncio foi feito durante uma coletiva, que recebeu o secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável e Turismo Everton Souza, e o ex-titular da pasta, atual deputado estadual Marcio Nunes, além do deputado estadual Tiago Amaral, que vieram realizar uma inspeção técnica nas obras de revitalização do Parque dos Pássaros, trabalho realizado com investimentos do governo estadual.

De acordo com Onofre, boa parte dos recursos será investido em pavimentação e recuperação asfáltica, mas também estão previstas a reforma do ginásio municipal e do aeroporto da cidade.

O pacote de investimentos prevê a reforma e ampliação do aeroporto municipal Alberto Bertelli, com investimentos da ordem de 8,6 milhões. Também está prevista a reforma do ginásio de esportes Luiz Augusto Zin, com investimentos de R$ 760 mil.

A estrada da Aliança, que será pavimentada, terá recursos previstos de R$ 4,9 milhões. a avenida Rouxinol também deverá receber obras de recape e pavimentação, com investimentos previstos em R$ 3 milhões.

As Ruas Avinhados, Guarani, Condor, Jacutinga e Avenida Tico-Tico Rei, também devem receber obras de pavimentação, com investimentos previstos que passam de R$ 7 milhões.