Sergio Onofre anuncia investimentos de quase R$ 28 milhões

O prefeito Sérgio Onofre recebeu nesta quarta-feira (25) o secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Everton Souza, e os deputados estaduais Márcio Nunes e Tiago Amaral. O prefeito anunciou que as obras de revitalização do Parque dos Pássaros, orçada em quase R$ 3 milhões, já estão em andamento, através da empresa Ecsam Serviços Ambientais Ltda. Sérgio Onofre também anunciou novo pacote de investimentos em fase de licitação: são mais nove obras, totalizando quase R$ 28 milhões. “Podemos dizer, sem dúvida, que entre os municípios do nosso porte Arapongas é o que mais está conquistando obras no Paraná. Isso se deve a muito trabalho por parte da nossa equipe e de uma grande parceria nas esferas estadual e federal”, assinalou o prefeito.

Sérgio Onofre destacou que a revitalização do Parque dos Pássaros, a liberação de recursos para perfurar vários poços artesianos, a castração de animais e outros investimentos são resultado de recursos da Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, na gestão de Márcio Nunes, e que vários outros recursos foram ou estão sendo liberados com apoio de Tiago Amaral e do deputado federal Pedro Lupion. Márcio Nunes afirmou que o Paraná conquistou R$ 150 bilhões em novos investimentos no atual governo, o que colocou o Estado entre os que mais avançaram no Brasil, mesmo em tempos de pandemia. “E como nós sabemos desses números? Porque foi nossa secretaria que liberou as licenças ambientais para esses empreendimentos”, afirmou. Tanto ele quanto Tiago Amaral falaram sobre a força de Arapongas junto ao governador Ratinho Júnior, o que vem se traduzindo em investimentos de peso no município.

O secretário Everton Souza informou que fez questão de incluir Arapongas na agenda de obras a serem inspecionadas. “Tenho certeza de que o Parque dos Pássaros vai ficar uma beleza, pois o projeto é muito bom. Trata-se de uma área verde, com diversidade animal e nascente de água bem no coração da cidade. Precisa ser valorizada e preservada”, comentou o secretário. O Parque dos Pássaros conta com área de 76.593,14 m2, O projeto de revitalização contempla melhorias nas pistas de caminhada, iluminação, equipamentos e mobiliários de recreação, como a academia ao ar livre e playground. O projeto contempla, ainda, a reforma da antiga Usina do Conhecimento, que passará a abrigar a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e a construção de um deck. No momento, a equipe da Ecsam trabalha nas redes de tubulação que devem dar destino adequado à água das chuvas.

NOVOS INVESTIMENTOS

O pacote de obras que está sendo enviado para licitação compreende as seguintes obras: recape asfáltico de 9.098,96 m2 na Avenida Rouxinol (R$ 3.045.402,59), pavimentação da Estrada da Aliança (R$ 4.923.439,31), pavimentação e outras melhorias na Avenida Tico-Tico Rei, no Jardim Caravele, trecho da Avenida Gaturamo até a Avenida Sanhaço Rei (R$ 4.889.113,69), reforma e ampliação do Aeroporto Municipal (R$ 8.655.643,03), reforma do Ginásio de Esportes Municipal (R$ 764.213,05), pavimentação, recapeamento, rede de drenagem de águas pluviais e outras melhorias na Rua Guarani (R$ 1.478.534,26), pavimentação da Rua Avinhado (R$ 683.553,14), recapeamento da Rua Condor até a Guaratinga (R$ 1.112.029,64) e pavimentação, recape, rede de drenagem de águas pluviais e outras melhorias na Rua Negaça, trecho compreendido entre a Rua Capitão do Mato e Tico-Tico Rei (R$ 2.215.147,83).