Sérgio Onofre abre espaço para força jovem na formação do secretariado

Da Redação

"É preciso abrir espaço e dar oportunidades aos jovens comprometidos", disse Onofre

Com a posse de Paulo Grassano na Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda (Semude), na última quarta-feira (15), o prefeito Sérgio Onofre, de Arapongas, deu mais um passo na estratégia de trazer lideranças jovens para a nova composição do secretariado. “Outros jovens já estão ocupando cargos estratégicos e fazendo um trabalho fantástico. É preciso abrir espaço e dar oportunidades aos jovens comprometidos porque eles realmente entregam resultado”, assinala o prefeito.

Para Sérgio Onofre, esse quadro também pode ser verificado no comércio, na indústria e no segmento de serviços. “No nosso parque moveleiro, por exemplo, temos jovens assumindo cargos importantes na área de gestão e surpreendendo. Nós, que temos uma caminhada mais longa, precisamos ter consciência de que vamos passar e de que outras pessoas precisam estar preparadas para ocupar a nossa posição”, acrescenta o prefeito.

Além de Paulo Grassano, a ala jovem do primeiro escalão conta com Juliano Rampinelli Beraldi, secretário de Planejamento e Orçamento, Gabriel Esper Duarte, secretário de Administração, Rafael Felipe Cita, Procuradoria Jurídica, e Renan Rodrigues Manoel, secretário da Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente. O prefeito Sérgio Onofre ressalta, porém, que escalar um time de jovens lideranças para dar mais vigor e dinamismo ao secretariado não diminui a importância dos demais. “Pelo contrário, a rapidez e o dinamismo dos mais jovens se somam à experiência dos mais velhos, resultando em uma equipe mais ágil e, ao mesmo tempo, com conhecimento e experiência para fazer com que as coisas aconteçam e aconteçam da maneira certa”, acrescenta o prefeito.

Sérgio Onofre lembra o próprio Ratinho Júnior, que começou cedo na vida pública, ocupando os cargos de deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado e agora de governador em segundo mandato. “Não tenho dúvidas de que ele fará um grande mandato, beneficiando muito Arapongas. Por isso, precisamos ter uma equipe unida, entusiasmada e pronta para fazer com que esses dois anos sejam ainda mais marcantes na história do município”, finaliza Sérgio Onofre.

