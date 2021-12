Da Redação

Sepultamentos deste sábado (11) de Arapongas

Veja a lista de sepultamentos deste sábado (11) de Arapongas:

Noêmia Batista do Reis, 86 anos, velada na Capela do Prever. O sepultamento aconteceu as 10 horas no Cemitério municipal de Arapongas.

Mauro José de Souza, 56 anos, velado na Capela Acácias. O sepultamento acontece as 13 horas no Cemitério municipal de Arapongas.