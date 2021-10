Da Redação

Sepultamentos desta segunda-feira (18), de Arapongas

Veja a lista de sepultamentos desta segunda-feira (18), divulgada pelas funerárias de Arapongas.

Francisco Alexandre Pinto, 76 anos, velado na Capela do Prever. O sepultamento acontece as 15h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Antônio Joaquim da paixão, 85 anos, velado na Capela do Prever. O sepultamento aconteceu as 12:30h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Hamilton Cesar Garcia da silva, 40 anos, velado na Capela do Prever. O sepultamento acontece as 14h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Nelson Nunes de Souza, 71 anos. O sepultamento aconteceu às 10:30 no horas Cemitério Municipal de Pitangueiras.

Pedro Vidal da silva, 94 anos, velado na Capela do Prever. O sepultamento aconteceu às 10:30h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Soeli ribeiro da silva, 48 anos, velada a Capela do Prever. O sepultamento aconteceu as 10h no Cemitério Municipal de Arapongas.