Da Redação

Sepultamentos desta quarta-feira (16) de Arapongas

Veja a lista de sepultamentos desta quarta-feira (16) de Arapongas:

continua após publicidade .

Maria Campos de Melo, 83 anos, velada na capela do Prever. O sepultamento acontece às 10h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Darci do Prado, 67 anos, velado na capela do Prever. O sepultamento acontece às 10h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

continua após publicidade .

Floriano Nogueira de Almeida, 83 anos, velado na capela do Prever. O sepultamento acontece às 12h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

José Cibelles de Oliveira, 88 anos, velado na capela do Prever. O sepultamento acontece às 14h no Cemitério Municipal de Arapongas.

Geraldo Januário, 81 anos, velado na capela do Prever. O sepultamento acontece às 13h no Cemitério Municipal de Arapongas.