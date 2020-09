Seodur leva melhorias em praça na Vila São Vicente - TNOnline

Continua após publicidade

A praça localizada na Rua Arataiaçu – Vila São Vicente, nas proximidades do Instituto de Previdência, Pensões e Aposentadoria dos Servidores de Arapongas (IPPASA) tem recebido melhorias de infraestrutura urbana. Na primeira etapa, as equipes da Secretaria Municipal de Obras (Seodur) realizam a limpeza e execução de novo calçamento. Em seguida, serão executadas as pinturas e detalhes de paisagismo, tornando o ambiente mais harmonioso. Na semana passada, um grupo de servidores realizou a capina, além de aguar as plantas. A ação contou com a presença da secretária de Governo, Lúcia Golon. “ É importante nos unirmos em ações que valorizam nossas praças públicas”, frisou.

O vice-prefeito, Jair Milani, relembra demais serviços voltados às melhorias urbanas, como o plantio de flores em canteiros e rotatórias na Avenida Arapongas sentido à Avenida Gaturamo, Avenida Siriema, na rotatória de entrada do Conjunto Flamingos e trecho nas proximidades da Avenida Maracanã, praça urbana da Avenida Arapongas – Rua Avestruz, na Avenida Gaturamo com plantio de palmeiras que seguem até as proximidades do Honpar, plantio de flores na rotatória de acesso ao Conjunto Flamingos, trechos da Avenida Maracanã, rotatórias da Avenida Arapongas e Zona Sul. Instalação do letreiro turístico “ Eu Amo Arapongas” – na Avenida Arapongas sentido à Rua Rouxinol. Recentemente o entorno da Biblioteca Municipal e Vianinha também foi contemplado. “ São serviços que somam com a beleza de Arapongas. Em cada praça e rotatória aspectos que enchem os olhos. Com cuidado e zelo, que devem também contar com o apoio da população, temos belos espaços”, finalizou.