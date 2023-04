Senai Arapongas oferta curso gratuito de auxiliar de costura

Da Redação

Aulas devem começar em maio

A Unidade Senai Arapongas, localizada na Rua Guaratinga, nº 2247 – Parque Industrial II, oferta vagas para o curso de auxiliar de costura para vestuário; totalmente gratuito. Os interessados devem entrar em contato com o CAC (Agência do Trabalhador de Arapongas) pelo telefone: 3902-1312 ou diretamente na Agência, Rua Condor, nº 1145.

AULAS

O início das aulas está previsto para o dia 08 de maio. De segunda a quinta-feira, às 13h às 16h.

