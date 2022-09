Semude divulga capacitação gratuita para empreendedores; confira

Da Redação

Nesta sexta-feira (09), a Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda (Semude), informa sobre o curso gratuito para a capacitação de empreendedores da cidade.

O curso tem como objetivo qualificar micro, pequenos e médios empresários, além de empreendedores individuais, informais e demais pessoas interessadas em abrir seus próprios negócios.

Conforme informações da Prefeitura Municipal, o curso conta com quatro módulos. Confira quais são:

Gestão de Negócios e Gestão Estratégica;

Gestão Comercial e Gestão de Pessoas;

Gestão Financeira;

Inovação Tecnológica.

Os interessados em participar da capacitação, que contará com palestras e disponibilizará certificado, devem fazer a inscrição por meio do site. As aulas terão início no dia 19 de novembro.

A ação é desenvolvida pelo Programa Paraná Empreende Mais e ofertada pela Universidade Estadual do Paraná – Unespar (Campus Apucarana).



Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

