Semude cria Centro de Atendimento para facilitar serviços

Nesta terça-feira (26), a Prefeitura Municipal de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda (Semude), divulgou que vai implementar o Centro de Atendimento ao Cidadão – CAC.

Segundo o secretário da pasta, Nilson Violatto, o novo serviço tem por finalidade otimizar os atendimentos dos setores da Agência do Trabalhador e Sala do Empreendedor. “Isso vai melhorar o atendimento para os Microempreendedores Individuais (MEI’s) e também para os demais trabalhadores. Garantindo a individualidade e privacidade por meio do agendamento com tempo de execução. Vamos otimizar os serviços, unificando-os em um único local”, explica o secretário.







Como irá funcionar?

O Centro de Atendimento ao Cidadão – CAC, será instalado na sede da Agência do Trabalhador (SINE), localizada na Rua Condor, nº 1145 – Centro. O setor vai concentrar diversos atendimentos aos cidadãos, como: busca de emprego; seguro-desemprego; regularização ou abertura de novo negócio; emissão de RG, entre outros.

Atendimento

Os serviços do CAC serão oficialmente iniciados a partir próxima segunda-feira, dia 02 de maio, e atuará de segunda a sexta-feira, das 8h até as 13h30.

O serviço de agendamento será liberado a partir das 13h de cada dia. Lembrando que o serviço de emissão de RG – Carteira de Identidade o agendamento acontece pelo site da Polícia Civil, através do site.

Agendamento

O cidadão deverá agendar seu atendimento pelo celular ou computador utilizando o endereço. Busca e clicar na aba superior “área de atuação”, em seguida escolhe a opção “trabalho”. Lá encontrará a opção “agendamento nas agências do trabalhador”. Irão aparecer todas as opções de atendimento. Selecione aquela de seu interesse e em seguida a sua cidade. Aparecerá a agenda com os horários. Escolha sua opção. O CAC contará também com um plantão de agendamento no local.