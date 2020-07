Semic realiza reunião para formação de grupo de trabalho

Continua após publicidade

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo (Semic), realizou na terça-feira (09), uma reunião com o objetivo de buscar soluções referentes à retomada das atividades econômicas do município. Através de uma videoconferência, coordenada pelo secretário da Semic, Nilson Carlos Stefani Violato, foram estabelecidas tarefas baseado no Projeto Desenvolve Arapongas, tendo como intuito valorizar a economia local e trazer desenvolvimento para Arapongas. “ Criou-se uma agenda mínima em torno de Campanhas, revitalizações de espaços, inovação e vocacionamento para o nosso Município. Nos próximos meses teremos novidades a esse respeito”, disse Violato.

A reunião contou com a participação da diretora da Indústria, Comércio e Turismo Carolina Zandonadi Crepaldi, diretora do Fomento da Diretora da Indústria, Valquíria Pereira, da secretária de Segurança Alimentar e Nutricional, Niele Cristina Lima de Melo, diretora Geral da Saúde, Sandra Onofre, do secretário de Finanças, Luiz Oquendo Garcia, a diretora da Secretaria de Administração Mayla Comar, a Associação Comercial e Empresarial de Arapongas(ACIA), representada por Eduardo Alves e Elisabeth Liberato, o Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas(SIMA), representado por Silvio Luiz Pinetti, representando o Sebrae, Cinara Tozatti, representado o Expoara Carlos Bessa, os empresários do Comércio Sérgio Oeda, Danilo Gonçalves, Wesley Tisani Squilino e Claudia Colli, os empresários do Turismo e evento Vania Graça, Agatha Graça, Tiago Muriel, Melissa Calsavara e Marcio Augusto.