Semic e Sebrae realizam Feira do MEI 2021 em Arapongas

A Secretaria Municipal de Indústria e Comércio (Semic) e o Sebrae realizam no dia 11 de dezembro a Feira do Microempreendedor Individual (MEI). O evento será na Estação Cultural Milene (Feira da Lua) – das 9h às 18h em Arapongas.

Serão 20 expositores microempreendedores individuais com diversos produtos e que participaram das atividades desenvolvidas no Centro de Negócios; um hub de negócios exclusivo, que oferece as mais modernas soluções empresariais.

O Centro de Negócios é uma iniciativa da Prefeitura de Arapongas, Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo (Semic) - por meio da Fomento, Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (Acia) e parceria do Sebrae, Garantinorte e Governo do Estado. “ Serão expositores que acompanharam as rodadas de negócios, oficinas, consultorias e palestras. Estão todos convidados para acompanhar o evento. A Feira do MEI vem valorizar o comércio local”, diz a diretora da Fomento/Arapongas, Valquíria Pereira.

EVENTO

FEIRA DO MEI 2021

DIA: 11 DE DEZEMBRO

HORÁRIO: DAS 9H ÀS 18H

LOCAL: ESTAÇÃO CULTURAL MILENE – FEIRA DA LUA

ENDEREÇO: RUA JANDAIA, S/N – VILA BERNARDES