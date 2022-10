Semi Salomão divulga sessão de 'A última locadora' em Arapongas

Da Redação

O filme será exibido no dia 11 de outubro, no Cine Teatro Mauá

Após sucesso do filme 'A Última Locadora', que foi lançado em maio deste ano, o cineasta apucaranense Semi Salomão, divulgou uma sessão para a próxima terça-feira (11/10), em Arapongas. O longa será exibido às 19h30, no Cine Teatro Mauá. O ingresso será vendido por R$ 10 antes ou na hora.

O filme do cineasta Salomão revive a década de 80 na Cidade Alta e contou com a participação especial da atriz Isadora Ribeiro. "A Última Locadora" fala sobre a evolução tecnológica ao longo do tempo e marca a estreia do 11º filme do cineasta. "Será a primeira exibição em Arapongas. Gostaria de convidar a todos", comenta Semi.

"Eu sou Rio"

No dia 22 de outubro, o filme "Eu sou Rio" será exibido no Cine Teatro Fênix, em Apucarana. Neste longa, Semi Salomão interpretou 51 personagens diferentes, sendo cotado para o Guiness Book. O horário e mais informações sobre o ingresso serão divulgadas em breve.

