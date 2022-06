Semesp divulga os resultados esportivos de Arapongas

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, divulgou, nesta terça-feira (07), o resumo esportivo das competições que contaram com a participação de equipes e atletas araponguenses. Os resultados são divulgados semanalmente.

Confira:

- Brasileiro: Cerca de 300 enxadristas de todo o Brasil participaram, em Natal, entre os dias 01 e 05 de junho, do Festival Nacional da Criança (Fenac) e Festival Nacional da Juventude (Fenaj), dois eventos simultâneos do Campeonato Brasileiro de Menores de Xadrez. Os araponguenses mais uma vez subiram no lugar mais alto do pódio, são eles:

Esther Zilli Ramazzotte - Campeã Brasileira - Categoria sub 12

Helen Ramazzotte Monteiro - Vice-Campeã Brasileira – Categoria sub 18

Samuel Ramazzotte Monteiro - Terceiro Lugar – Categoria sub 12

Maicon Zilli Ramazzotte -Nono lugar – Categoria sub 16

- Paranaense Sub 18: Pela segunda fase do Campeonato Paranaense de Futsal Sub 18, que aconteceu em São José dos Pinhais, o time masculino perdeu as três partidas contra as equipes de Itambé, Marinópolis e São José dos Pinhais. Apesar dos resultados negativos, a equipe conseguiu passar para a terceira fase, devido aos bons resultados conquistados ao longo da primeira etapa.

- Liga De Voleibol: Pela Liga Amadora de Voleibol de Maringá, as equipes araponguenses venceram todos os jogos da rodada. Os próximos jogos estão previstos para o final deste mês.

- Paranaense Feminino: Já pelo Campeonato Paranaense de Futsal Feminino, a equipe araponguense foi até Paranaguá e acabou perdendo para o time da casa, pelo placar de 04x01.

- Brasileiro: No Brasileiro de Duathlon Sprint, que aconteceu em São Paulo, em etapa única e valendo vaga para o mundial, os atletas Décio Félix e Carlos Augusto Calizotte conquistaram a quinta e a sexta colocação respectivamente, na categoria 45/49 anos.

- Amistoso: Em amistoso realizado pelas equipes de basquetebol masculino adulto e sub 17, as equipes de Arapongas venceram as equipes de Ivaiporã. No Sub 17 Arapongas 111 X 20 Ivaiporã, e no Adulto Arapongas 95 X 45 Ivaiporã.

- Paranaense: Pelo Ranking Nacional de Downhill, que aconteceu no município de Botuverá, em Santa Catarina, e que contou com a presença de 155 competidores de todo o Brasil, a equipe araponguense conquistou a quarta colocação na categoria feminina com a piloto Natasha Horácio, e o piloto Israel Melo ficou em quinto lugar na Categoria Master A1.

- MTB: Pela III Etapa do Ranking Noroeste, que aconteceu na cidade de Goioerê, a equipe araponguense novamente conquistou várias medalhas para o município. Classificação:

Categoria Sport Sub17 – 2º colocado - Bruno Eduardo dos Santos Domingos

Categoria Sport Sub17 – 3° colocado - Matheus Constantino

Categoria Sport Sub 60 - 2° colocado - Reinaldo Gussi

Categoria Master C2 - 3º colocado - Alziro Bassani

Categoria Sport Sub 30 – 6º colocado - Marcos Henrique

Categoria Master B2 - 7º colocado - Gilberto Pereira Padilha

Categoria Sport sub 40 - 8º colocado - Paulo José Trassi

Categoria Master B2 - 8º colocado - Alfeu Bessa

Categoria Sport Sub 35 – 9º colocado - André Murilo

Categoria Sport Sub 30 – 11º colocado - Mateus Pereira

Categoria Sport Sub 50 – 13° colocado - Fabio Goncalves da Silva





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.