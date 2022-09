Semed realiza agenda itinerante nas Escolas Municipais e CMEI’s

Da Redação

Nesta quinta-feira (15), a Prefeitura de Arapongas informou que, no último mês, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) iniciou um cronograma de visitas técnicas em todas as Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) da cidade.

Por meio de uma equipe especializada, as visitas têm como objetivo fortalecer os processos de ensino e aprendizagem e propiciar uma maior proximidade com os gestores das instituições educacionais. “A ideia principal é verificar as demandas e apontar soluções viáveis para os problemas do cotidiano escolar”, disse a secretária Municipal de Educação, Cristiane Rossetti.

Conforme Prefeitura de Arapongas, as primeiras instituições da Rede Municipal que receberam as visitas foram a Escola Municipal de Aricanduva, Escola Municipal Diomar de Oliveira Pegorer, e os Centros Municipais de Educação Infantil Maria Fernandes Alher e Izaura dos Santos Vieira.





Cronograma

Segundo a Semed, as visitas ocorrem semanalmente. “É reservado um dia para que possamos visitar as Escolas e CMEI’s, oportunizando o acompanhamento de perto do cotidiano de cada estabelecimento de ensino, e assim otimizar o desenvolvimento das ações em toda a rede municipal, pois este é o lema da Educação: “Juntos Somos Mais Fortes”, concluiu Rossetti.

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

