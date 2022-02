Da Redação

Semed prepara abertura do Ano Letivo 2022 em Arapongas

Acontecerá, nesta quarta-feira (02), na cidade de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), a inauguração do Ano Letivo 2022 com atividades da Formação Continuada para os professores da Rede Municipal. O evento iniciará às 08h, no Centro de Eventos Golden Hall.

Ainda de acordo com a Semed, a Formação Continuada seguirá acontecendo também nos dias 03 e 04 de fevereiro. As aulas presenciais nas Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s), dessa forma, terão início na próxima segunda-feira (07), e o calendário escolar contará com 200 dias letivos.



Conforme o secretário de Educação, Luiz Roberto dos Santos, toda equipe da Secretaria de Educação está empenhada para esta retomada. “ Estamos trabalhando para proporcionar um bom ano letivo, numa ação conjunta com as escolas e CMEI’s. Todo o planejamento foi feito com base na educação de qualidade. Estamos otimistas para o ano letivo 2022”, disse.

NOVAS MATRÍCULAS E REMATRÍCULAS

Conforme a Semed, as secretarias das Escolas e CMEIS reabriram nesta terça-feira (01) para o período de novas matrículas e transferências. Os atendimentos serão realizados diretamente nas instituições de referência. Nas escolas os atendimentos serão de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h. E nos CMEIS, das 06h às 18h (sem intervalo).

Aos alunos já matriculados na Rede Municipal de Ensino (Escola Municipal ou CMEI), é necessária a realização da rematrícula, que deve ser feita diretamente na instituição de referência, ou seja, na que o aluno já tem matrícula. Os documentos necessários para a matrícula são:

- Certidão de nascimento (original e cópia);

- Fatura de energia (recente pode ser cópia);

- Declaração da situação vacinal (emitida pelo posto de saúde);

- Cartão SUS (cópia);

- RG e CPF dos pais ou responsável legal. (Copia);

- Encaminhamento do CMEI (carta).





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.