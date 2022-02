Da Redação

Semed participa de Seminário de Cooperação Pedagógica

Está acontecendo em Curitiba, nesta terça (15) e quarta-feira (16), o Seminário de Cooperação Pedagógica com Municípios, realizado pela Secretaria da Educação do Estado do Paraná.

O evento, que está ocorrendo no Teatro Guaíra, conta com a presença dos gestores de escolas municipais de todo o estado paranaense. Dessa forma, a Prefeitura Municipal de Arapongas se fez presente por meio do secretário municipal de Educação, Luiz Roberto dos Santos, o Peta, da coordenadora pedagógica, Vandrea Cestari, e da coordenadora do Sistema Educacional de Rede de Proteção (SERP), Maria Helena Macedo.

De acordo com o secretário municipal, o Seminário tem como objetivo abordar temas como a retomada de conteúdo pós-pandemia e implantação do SERP para a busca ativa de alunos que não estão frequentando as instituições de ensino, a chamada: evasão escolar.

“Arapongas marcando presença em um evento de alcance estadual e que promove uma importante capacitação, com abordagem de importantes temas e ações a serem implantadas no nosso sistema educacional. Uma troca positiva e que muito contribuirá para a Secretaria Municipal de Educação”, salientou.

Neste ano, as principais ações do Estado na área de Educação para os municípios serão mantidas e ampliadas, como a distribuição do material didático do Programa Educa Juntos. No ano passado, foram entregues livros de Língua Portuguesa e Matemática para estudantes e professores do 1° e 2° anos do Ensino Fundamental. A ação beneficiou diretamente cerca de 180 mil estudantes.

Desta vez, serão atendidos cerca de 280 mil alunos, do 1° ao 3° ano do Fundamental. Além disso, a proposta envolve a oferta de suporte pedagógico e técnico, e a promoção de ações colaborativas para garantir qualidade do ensino público desde a base.

Também em 2022 será ofertado o Sistema Educacional da Rede de Proteção (SERP) para 296 municípios, que aprimora o combate ao abandono escolar. O programa servirá para monitorar a frequência dos alunos e garantir o máximo de aproveitamento dos estudantes.

Por fim, a parceria entre Estado e municípios envolve o subsídio das secretarias municipais com material e estratégias pedagógicas para a retomada da aprendizagem dos estudantes.

Entre as autoridades presentes no evento estavam o vice-governador do Estado, Darci Piana e o secretário estadual de Educação, Renato Feder, o chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega; o secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes; o presidente da Comissão de Educação na Assembleia Legislativa e líder do Governo, Hussein Bakri; o deputado estadual Nelson Justus; o diretor estadual de Educação, Roni Miranda; a presidente do Movimento Colabora, Fernanda Castro Marques; a conselheira estadual de Educação, Ozelia Lavina; e a coordenadora estadual da União dos Conselheiros Municipais da Educação, Ana Lúcia Rodrigues.

Também participaram do evento os prefeitos, secretários municipais de Educação e os coordenadores pedagógicos dos 399 municípios do Paraná; técnicos das equipes dos Núcleos Regionais de Educação da secretaria estadual, além de convidados de organizações da sociedade civil.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.