Semed participa de capacitação sobre Gestão Emocional

Nesta segunda-feira (23), a Prefeitura de Arapongas divulgou que, no começo do mês, representantes da Secretaria Municipal de Educação (Semed) participaram de um encontro voltado para secretários e coordenadores da Educação sobre o tema "Gestão emocional: o papel da liderança no desafio de fazer acontecer", desenvolvido pelo Programa "A União faz a Vida", da cooperativa Sicredi.

O evento ocorreu na cidade de Mandaguari, sendo ministrado pela pedagoga, Mestre e Doutora em Educação, Analice Crzyzewski, e o psicólogo, escritor, professor de Matemática e Mestre em Educação, Marcos Meyer. Representando o município, esteve a coordenadora de projetos, Rosângela Alvarenga Morassutti, e membros das Escolas Municipais: Drª Maria Hercília Horácio Stawinski; Getúlio Vargas; Alzira Horvatich; São Carlos; Duque de Caxias e José de carvalho.

“Foi um momento de muito aprendizado, onde os professores vivenciaram por meio de ações práticas, uma nova metodologia no desenvolvimento de projetos e iniciativas que irá proporcionar aos alunos em sala de aula vivenciar uma aprendizagem vivenciando atitudes e valores de cooperativismo”, disse Morassutti.

O projeto “A União faz a Vida”, do Sicredi, foi desenvolvido em uma parceria com a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação. No último dia 19, foi feita a 1ª Formação dos professores, engajados em desenvolver o projeto nas escolas, visando dois princípios básicos: cooperação e cidadania, ministrada pela assessora do SICREDI, Regina Simião.





