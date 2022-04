Da Redação

Semed lança projeto Horta do Futuro: Educação, Saúde e Tecnologia

Nesta quinta-feira (07), aconteceu o lançamento do projeto Horta do Futuro: Educação, Saúde e Tecnologia, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), da cidade de Arapongas.

O evento, que ocorreu no Cine Teatro Mauá, tem como idealizadoras as professoras Mari Calisti, da Escola Municipal Presidente Getúlio Vargas, e Giselly Valente, da Escola Municipal Professora Nereide Souza Camargo. O objetivo central do projeto é conscientizar os estudantes sobre a importância da alimentação saudável, com foco na Robótica Educacional, visando a preservação e responsabilidade ambiental, incorporando técnicas sustentáveis de agroflorestal.

A iniciativa será desenvolvida com os alunos dos 4° anos de ambas as escolas, estimulando a criatividade e o pensamento crítico através do manejo da horta. A palestra foi ministrada pelo responsável da Terra Planta Sabáudia, Eduardo Carriça.



Participaram do evento o secretário do Meio Ambiente, Renan Rodrigues Manoel, vereador Márcio Nickenig, vice-presidente da Câmara, Marcelo Junio, coordenadora de Projetos da Secretaria de Educação, Rosangela Alvarenga Morassutti, coordenadora Pedagógica do CEMEAR, Vera Precinotto, gerente de Ensino Fundamental, Lilian Lorencato, Diretoras das Escolas Presidente Getúlio Vargas, Teresa Gomes, Carla Tatiane Domingos, da Escola Prof. Nereide Souza Camargo.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.