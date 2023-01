Semed atende alunos nos CMEI's durante as férias escolares

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As aulas terão início no dia 02 de fevereiro

Desde a última segunda-feira (09), a Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), tem realizado as atividades nos Polos de Atendimento dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s), durante o recesso escolar de janeiro.

continua após publicidade .

Neste ano, os CMEI'S Maria Aparecida Fernandes Weiss, no Conjunto Del Condor, o Pequenos Brilhantes, localizado no Parque Industrial III, e Ana Paucic do Jardim Petrópolis, centralizaram os serviços.

Em dezembro do ano passado, os responsáveis pelos alunos receberam o "Formulário de Pesquisa", que ajudou no levantamento de informações e organização para a formação das turmas. “Nossos Polos de Atendimentos Infantis foram preparados com muito empenho e dedicação. No total, cerca de 120 alunos estão sendo atendidos, através de um cronograma específico, com atividades recreativas”, falou a secretária de Educação, Cristiane Rossetti.

continua após publicidade .





FUNCIONAMENTO

Os Polos de Atendimento nos três CMEI’s seguem até o dia 27 de janeiro, sexta-feira, com serviços para os alunos do Berçário, Infantil I e Infantil II.

Nos dias 30 e 31, todos os CMEI’s e Escolas Municipais de Arapongas passarão por organização e limpeza. Também nesses dias, serão feitos atendimentos aos pais ou responsáveis dos alunos matriculados nos CMEI's.

continua após publicidade .

No dia 01 de fevereiro, serão realizados os estudos e planejamentos — quando os docentes da Rede Municipal de Ensino se preparam e planejam as ações do semestre. As aulas terão início no dia 02 de fevereiro.





Fonte: Prefeitura de Arapongas

Siga o TNOnline no Google News