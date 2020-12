Semas orienta pais para confirmação de matrículas para 2021 - TNOnline

Continua após publicidade

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria de Assistência Social (Semas) orienta os pais ou responsáveis das crianças e adolescentes inseridas nos Serviços de Convivência em 2020, para que confirmem as matrículas para 2021 através de contato telefônico - devido à pandemia da Covid-19. Os contatos telefônicos são: Escola do Trabalho 3902- 1161 (coordenadora Joannes); CEMAF 3902-1121 (coordenadora Telma) e PROER: 99920-4542 (coordenadora Josiane). Os atendimentos para confirmação das matrículas para o próximo ano acontecem de 01 a 10 de dezembro, das 8h00 às 11h00 e das 13h às 16h (de segunda a sexta-feira).

Conforme a secretária da pasta, Ismailda Ferreira de Lima da Silva, devido a pandemia da Covid-19, a forma de atendimento e acompanhamento para 2021 se encontra em fase de planejamento pela equipe de trabalho da Semas. “ Durante esse ano fomos surpreendidos pela pandemia, na qual, as atividades coletivas e atendimentos presenciais foram suspensos, seguindo orientação dos órgãos de saúde e do próprio Ministério da Cidadania. As equipes de trabalho de cada serviço estão realizando visitas domiciliares para entrega das atividades e lembrancinhas para nossas crianças, o que de certa forma proporciona a manutenção do vínculo com o serviço. Conforme relato das servidoras está sendo uma experiência incrível e, de grande valia tanto para elas quanto para as crianças e adolescentes atendidos”, disse.