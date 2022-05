Semas e Senac ofertam curso de maquiagem em Arapongas

Da Redação

Nesta terça-feira (24), a Prefeitura de Arapongas divulgou que, em conjunto com a Secretaria de Assistência Social (Semas) e em parceria com o Senac, oferta gratuitamente o curso de Maquiagem Social.

O curso irá abranger conteúdos sobre aplicação de produtos e técnicas de coloração e remoção de maquiagem, realização de técnicas de preparação de pele, aplicação de técnicas de uniformização da pele, noções sobre sombra e luz aplicadas à maquiagem, além da realização de técnicas de correção e harmonização das sobrancelhas.

O curso de Maquiagem Social será realizada no período de 14 de junho a 28 de junho de 2022, toda terça e quarta-feira, das 13h30 às 16h45. Os interessados em participar precisam possuir a idade mínima de 15 anos completos.

Com carga horária de 15 horas, as inscrições para o curso devem ser feitas no CRAS CSU, localizado na Avenida Gaturamo, nº 1.000, em Arapongas. A realização das aulas acontecerá no mesmo local.





