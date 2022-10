Semas divulga curso de cuidados com a alimentação e saúde do idoso

Da Redação

O objetivo é levar qualificação e fortalecer a mão de obra da saúde e bem-estar dos idosos

Nesta terça-feira (18) a Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), informa sobre a realização de um curso de qualificação profissional voltado para a saúde da terceira idade.

Em parceria com o Senac, os araponguenses terão a oportunidade de participar do curso “Cuidados com a alimentação e saúde do idoso”. As aulas iniciarão na próxima quinta-feira (20), das 14h às 18h, e serão ministradas no CCI Tia Sú, localizado na Rua Gavião Preto, no Jardim Petrópolis.

O curso de qualificação contará com uma carga horário de 72 horas totais e, ao final do processo, o aluno terá acesso à certificação pelo Senac. As inscrições devem ser realizadas nos CRAS, CREAS e CCI’s de Arapongas.

De acordo com Ismailda Ferreira de Lima da Silva, secretária da pasta, o objetivo é levar qualificação e fortalecer a mão de obra da saúde e bem-estar dos idosos.





Inscrições

Confira abaixo maiores informações sobre os locais de inscrição:

CRAS CSU: Avenida Gaturamo, nº. 1000 - Jardim Aeroporto - Tel. e Whatsapp: (43) 3902-1289;

CRAS ZONA SUL: Rua Quete esquina com Saí Azul - Jd. São Bento - Tel. e Whatsapp: (43) 3902 - 1304;

CRAS DEL CONDOR: Rua Iratauá, nº. 2800 – Cj. Del Condor - Tel. e Whatsapp: (43) 3902-1034;

CRAS ARAUCÁRIA: Rua Maria Faceira, nº 40 – Cj. Araucárias - Tel. e Whatsapp: (43) 3252-2008;

CREAS: Avenida Gaturamo, nº. 1000 - Jardim Aeroporto - Tel. e Whatsapp: (43) 3902-1045;

CCI TIA SÚ: R. Gavião Preto, 439 - Jd Vale Petrópolis – Telefone: (43) 3902 - 1157;

CCI FELIZ IDADE: R. Iratauá, 781 - Vila Araponguinha, Arapongas - Tel. e Whatsapp: (43) 3902-1343;

CCI ANTONIETA ZAMPAOLO: R. Andorinha do Rio, s/n – Pq. Industrial III - Tel. e Whatsapp: (43) 3252-0205.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

