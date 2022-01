Da Redação

Semas de Arapongas distribui cartões do Programa Comida Boa

O município de Arapongas, com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), informa que a cidade recebeu do Governo Estadual um total de 721 cartões do Programa Comida Boa e que, até terça-feira (25), havia sido distribuído para a população apenas 562 unidades, 77,94% do total, através dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS).

Os cartões restantes; 159 unidades, serão entregues mediante busca ativa às famílias beneficiárias. “As equipes do CRAS’s já vêm fazendo a busca ativa através de visitas e contatos telefônicos das pessoas que ainda não buscaram seu cartão Comida Boa no CRAS de referência. Verificamos que alguns dos titulares do cartão já faleceram. Desta forma, para esses casos, os demais membros do núcleo familiar devem comparecer ao CRAS com a certidão de óbito do titular para atualizar o Cadastro Único. Temos outras situações de mudança de endereço o que impossibilita encontrar o beneficiário. Por isso, é importante que a população procure o CRAS mais próximo”, disse a secretária da pasta, Ismailda Ferreira de Lima da Silva.



A Semas ainda solicita que aqueles que tiverem alguma dúvida se estão ou não na lista de beneficiários, que consultem o site ou entrem em contato com o CRAS de referência para a entrega urgente dos cartões. Uma vez que os cartões “Comida Boa” estarão à disposição dos beneficiários selecionados pelo Governo do Estado até o dia 23 de fevereiro nos CRAS’s. Após essa data, o município deve devolver ao Governo do Estado os cartões que não foram entregues - conforme Termo de Adesão assinado.

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.