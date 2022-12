Semana começa com tempo firme em Arapongas; saiba mais

Da Redação

As temperaturas devem variar entre 18ºC e 28ºC

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que a semana começa com muita nebulosidade em parte do Estado. No leste, entre a Região Metropolitana de Curitiba e o litoral, podem ocorrer algumas chuvas isoladas.

Ainda conforme o instituto meteorológico, algumas cidades do norte do Paraná também podem registrar chuvas isoladas ao longo desta segunda-feira (26), como, por exemplo, Apucarana. Arapongas, por sua vez, não deve registrar chuva.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, o dia será ensolarado na Cidade dos Pássaros. Em alguns períodos do dia, é possível que o sol fique entre nuvens, porém, qualquer possibilidade de chuva é descartada.

Além disso, o dia será de temperaturas intensas no município. Ao amanhecer, os termômetros registraram a mínima de 18ºC. Já a máxima deve chegar à casa dos 28ºC.

