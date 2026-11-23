A semana começa com tempo instável para os moradores de Arapongas. Segundo os dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a segunda-feira (23) será marcada por chuvas e temperaturas mais amenas na Cidade dos Pássaros.

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Há 98% de probabilidade de ocorrência de chuva, com um volume acumulado previsto de 7,5 mm. A instabilidade ganha força no meio da manhã, com o maior volume de água esperado por volta das 9h. As pancadas, de intensidade fraca a moderada, devem continuar de forma isolada até o final da tarde. A partir das 18h, o tempo estabiliza e não há mais previsão de chuva para o período noturno.

Sem a presença forte do sol, as temperaturas não sobem muito. Os termômetros variam entre a mínima de 21ºC e a máxima de 26ºC, que deve ser registrada no início da tarde, entre 12h e 14h. A umidade relativa do ar permanece bastante elevada ao longo de todo o dia, oscilando entre 81% e 99%.

Além da chuva, o clima será acompanhado por ventos constantes. Embora a velocidade média seja de 9 km/h, há previsão de rajadas que podem chegar a até 39 km/h. O pôr do sol no município está previsto para as 18h53.