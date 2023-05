Semáforos em passagens de nível estão funcionando em Arapongas

Da Redação

parceria entre a Prefeitura de Arapongas e a Rumo

A parceria entre a Prefeitura de Arapongas e a Rumo resultou na implantação de passagens de nível sensoreadas no município. A nova sinalização foi instalada na Avenida Arapongas e na Rua Abelheiro e já está em pleno funcionamento. Os sensores de inteligência artificial detectam a aproximação dos trens, bem como a instalação de semáforos integrados à tecnologia.

O secretário da pasta de Segurança, Paulo Argati, reitera a importância da atenção por parte da população. “Os semáforos instalados pela prefeitura ficaram no amarelo, com pisca intermitente, por cerca de 15 dias. O objetivo foi fazer com que os motoristas e pedestres se habituassem à nova sinalização ao longo das semanas. Agora, após o período inicial, os semáforos já funcionam normalmente. Importante a atenção de todos”, falou.

No próximo semestre, as passagens em nível na Rua Patativa e Rua Pavãozinho do Pará também devem receber a instalação do equipamento. Entre 2018 e 2022, esses quatro locais contabilizaram 24 acidentes.

Tecnologia Pioneira

As passagens de nível sensoreadas são uma tecnologia pioneira desenvolvida pela Rumo, maior concessionária de trens do Brasil. O objetivo inicial é trabalhar o projeto de forma educativa, avaliando o comportamento dos motoristas e pedestres utilizando o mesmo sistema de sinalização do trânsito rodoviário nos cruzamentos com a ferrovia. A empresa busca a homologação dessa sinalização junto às autoridades de trânsito e à Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) para ampliar os testes no Paraná. Curitiba, Jandaia do Sul e, mais recentemente, Ponta Grossa, receberam o dispositivo. Abaixo, algumas dicas importantes para manter a segurança da população em locais onde há passagem de trens:

Dicas de segurança:

Motoristas

– Sempre pare o veículo antes de realizar a travessia e certifique-se de que não há trens se aproximando

– Para realizar uma travessia segura, tenha atenção redobrada à sinalização visual (placas de trânsito) e sonora (buzina da locomotiva)

– Conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), atravessar uma passagem em nível sem antes parar é infração gravíssima.

– Fique atento à sinalização de Pare, Olhe e Escute. Essa atitude salva vidas.

Pedestres:

– Realize a travessia somente em passagem em nível (PN) oficial ou passarelas de acesso. Redobrando atenção para o sinal sonoro do trem e as placas de sinalização.

– Sempre mantenha distância segura dos trens, parados ou em movimento.

– Nunca ande sobre os trilhos, é uma prática imprudente e com risco de morte. Somente pessoas autorizadas podem circular em áreas operacionais da ferrovia.

– Nunca pegue carona nos trens e não pratique surfe ferroviário. São atividades ilegais que podem ocasionar graves acidentes.

