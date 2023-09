Sem paciência, homem ameaça idoso após estacionar errado; entenda

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um idoso foi ameaçado com uma barra de ferro nesta quinta-feira (7), depois que um homem estacionou de forma irregular em frente ao portão da garagem dele. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM) de Arapongas, o idoso teria pedido para o homem retirar o veículo do local e então acabou sendo ameaçado. "Eu volto aqui para te arrebentar", afirmou o suspeito.

continua após publicidade

O caso aconteceu por volta das 17h50, quando o motorista estacionou em veículo Ford Fiesta na frente da residência localizada na Rua Megalouro, no Jardim Baroneza. O idoso teria percebido, pedido para o homem retirar o carro e foi ameaçado de agressão com uma barra de ferro. O suspeito fugiu, e a vítima chamou a PM.

- LEIA MAIS: Casal briga e homem joga bebê de 4 meses no chão em Apucarana

continua após publicidade

A equipe policial realizou patrulhamento na região da Zona Sul, para onde o homem teria supostamente dirigido, e o encontrou. No entanto, o autor das ameaças não atendeu as ordens de abordagem iniciais e foi necessário reforçar a voz de comando. O idoso confirmou a identidade do suspeito e ele foi encaminhado para a 7ª Companhia de Polícia. Na delegacia, o homem ameaçou novamente a vítima, afirmando que era para o idoso "tomar cuidado".

Diante dos fatos, o idoso decidiu representar contra o suspeito. Todas as medidas necessárias foram tomadas pelos militares.

Siga o TNOnline no Google News