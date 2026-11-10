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Sem CNH, condutor demora a acatar abordagem policial e acaba a pé após ter veículo recolhido

Ocupantes do veículo não possuíam carteira de motorista e não apresentaram responsável habilitado para retirar o carro, que foi levado ao pátio

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Sem CNH, condutor demora a acatar abordagem policial e acaba a pé após ter veículo recolhido
Autor Foto: - Divulgação/ Prefeitura de Arapongas

Um veículo GM Corsa prata foi apreendido e encaminhado ao pátio do Detran na tarde de segunda-feira (9), após o motorista, que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH), demorar a acatar uma ordem de parada no centro de Arapongas. A ocorrência foi registrada por volta das 14 horas, nas proximidades do Paço Municipal, durante uma operação de saturação e fiscalização de trânsito.

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De acordo com o boletim de ocorrência, os agentes visualizaram o condutor demonstrando nervosismo e apreensão ao notar a presença da viatura. Diante da atitude suspeita, a equipe emitiu sinais sonoros e luminosos para realizar a abordagem, mas a solicitação foi inicialmente ignorada. O motorista só encostou o automóvel alguns metros depois, no cruzamento da Rua das Garças com a Rua Uirapuru, alegando aos policiais que não havia percebido o pedido de parada.

Durante a identificação e checagem de documentos, constatou-se que nem o motorista e nem a mulher que o acompanhava no banco do passageiro possuíam permissão para dirigir. Como o condutor não demonstrou interesse em acionar uma pessoa devidamente habilitada para assumir a direção e assumir a responsabilidade pelo automóvel, o Corsa foi removido e levado ao pátio da 7ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) para as providências administrativas cabíveis. O casal recebeu as devidas orientações e foi liberado no próprio local da abordagem.

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abordagem policial ARAPONGAS CNH detalhes de abordagem Infração de transito
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