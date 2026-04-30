Seis pessoas são detidas em Arapongas com drogas escondidas até em máquina de lavar
Ação da Rotam teve início após relato sobre entrega suspeita feita por motociclista
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Uma operação da Polícia Militar resultou no encaminhamento de seis pessoas à delegacia e na apreensão de mais de 5 quilos de drogas na tarde desta quarta-feira (29), no centro de Arapongas. Os suspeitos foram flagrados fracionando os entorpecentes para comercialização e chegaram a esconder parte do material ilícito dentro de uma máquina de lavar roupas.
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A ação da equipe Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) teve início após uma denúncia anônima feita por um pedestre na Rua Eurilemos. O informante relatou que um homem em uma motocicleta branca havia entregado uma sacola suspeita em uma residência próxima com o objetivo de abastecer pontos de venda. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais visualizaram cinco indivíduos no quintal. Surpreendido pela aproximação da viatura, o grupo dispensou a sacola no chão e tentou fugir para o interior do imóvel, mas foi rapidamente contido pelos agentes durante um adentramento tático.
Durante a abordagem, um dos suspeitos assumiu a propriedade da droga, enquanto os demais confessaram que estavam ajudando a fracionar e embalar o material. Na sacola abandonada pelo grupo, as autoridades encontraram quatro tabletes de maconha, pesando pouco mais de 3,3 quilos, além de 127 gramas de haxixe do tipo "dry" e uma balança de precisão. Questionados sobre a origem do entorpecente, os detidos apontaram a localização do motociclista responsável pela entrega.
Com os novos dados, a equipe policial realizou diligências e conseguiu localizar o suspeito junto com o veículo utilizado no crime. O homem confessou seu envolvimento no esquema e revelou que armazenava mais drogas a pedido de outro integrante do grupo, indicando que o restante do material estava escondido dentro de uma máquina de lavar roupas em uma residência. Os policiais se deslocaram até o segundo endereço e, com a autorização formal da moradora, realizaram buscas que resultaram na apreensão de mais dois tabletes e um pedaço fracionado de maconha, somando cerca de 1,7 quilo a mais da substância no interior do eletrodoméstico.
No balanço final da operação, as equipes recolheram aproximadamente 5 quilos de maconha, 127 gramas de haxixe, três aparelhos celulares e uma balança de precisão. Os seis envolvidos na ocorrência foram levados à delegacia da Polícia Civil de Arapongas para a adoção das medidas legais cabíveis. Todos os trâmites e depoimentos foram acompanhados por advogados de defesa técnica dos suspeitos.