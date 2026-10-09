Segurança é preso após ameaçar companheira com arma em Arapongas

O homem foi abordado e, embora nada de ilícito tenha sido encontrado durante a revista pessoal, ele admitiu ter feito as ameaças contra a companheira

Um homem foi preso na noite desta quinta-feira (08), em Arapongas (PR), suspeito de ameaçar a companheira com uma arma de fogo. O armamento estava no porta-luvas do carro utilizado por ele, segundo a Polícia Militar (PM).

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A equipe da Rotam, da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (7ª CIPM), recebeu informações sobre a ocorrência de violência doméstica e as características do veículo usado pelo suspeito para fugir. Durante as buscas, os policiais localizaram um automóvel compatível com a descrição na Rua Tangarazinho, por volta das 21h27.

O homem foi abordado e, embora nada de ilícito tenha sido encontrado durante a revista pessoal, ele admitiu ter feito as ameaças contra a companheira. Ele também informou que a arma estava no porta-luvas do veículo.

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Segundo a PM, o suspeito declarou trabalhar como segurança patrimonial em uma agência bancária e afirmou ter retirado a arma do local de trabalho para cometer o crime.

Ele foi encaminhado à 22ª Subdivisão Policial de Arapongas (22ª SDP), onde seriam adotadas as medidas cabíveis. A ocorrência foi registrada como violência doméstica, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e apropriação indébita.