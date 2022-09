Segurança: Cadeia Pública de Arapongas é demolida

Da Redação

Na manhã desta sexta-feira, 30, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, o vice-prefeito Jair Milani, o secretário de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), Paulo Argati, e demais autoridades, acompanharam a demolição da Cadeia Pública de Arapongas, na Rua Tucanos – Centro. Na última segunda-feira, 26, os últimos 40 presos que permaneciam no local já foram transferidos para cadeias da região

Desde a última quinta-feira, 28, equipes do Departamento Penitenciário do Paraná (Depen) com apoio da Sestran executam a retirada de grades, equipamentos de informática, partes elétricas e linha telefônica. “Alguns desses itens deverão ser reutilizados em outros locais de segurança”, disse o secretário da Sestran, Paulo Argati. Ele incluiu ainda que, as prisões mais recentes – registradas no decorrer desta semana, os envolvidos seguem sendo encaminhados para a cadeia pública de Rolândia.

Onofre celebrou a demolição e garantiu que a iniciativa abre um novo ciclo para a segurança pública do município. “Esperamos muito tempo por isso, e agora concretizamos este sonho de demolir este local que trazia risco para a sociedade. Lutamos e conseguimos a demolição da cadeia pública e seguimos com a construção do Centro de Detenção Provisória. Mais um compromisso nosso que conseguimos honrar. Agradeço a todos os envolvidos nesta causa”, falou.

Em março deste ano, uma grande operação conjunta entre a Polícia Militar, Depen, Guarda Municipal e Polícia Rodoviária Federal, com apoio do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMoa), iniciou a transferência de presos da cadeia de Arapongas para a Penitenciária Estadual de Londrina (PEL). A operação efetuou a transferência de cerca de 60 detentos; na primeira etapa.

Centro de Detenção Provisória

Já está em construção, na Zona Sul de Arapongas, o Centro de Detenção Provisória (CDP), uma obra de R$ 7,3 milhões, em parceria com o governo estadual. O complexo Centro de Detenção Provisória (CDP) é um local onde ficam os presos que ainda aguardam julgamento. O espaço está sendo construído em um terreno de cerca de 2 mil metros quadrados, doado pelo município. É localizado na Rua Rouxinol, na região do Parque Industrial XI. A empresa responsável é a Alcance Engenharia e Construção Ltda.

