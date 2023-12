Segurança: Arapongas lança Operação papai Noel

Nesta sexta-feira, 01, a Guarda Municipal de Arapongas, vinculada à Secretaria de Segurança e Trânsito (Sestran) e a Polícia Militar, lançaram a operação para reforçar a segurança no fim de ano “Papai Noel”.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Identificado motociclista morto em grave acidente em Arapongas

As ações acontecem em todo o Paraná. “Ação integrada que tem como objetivo garantir a segurança para toda população durante as festividades que antecedem o Natal. Alem disso, visa também garantir a segurança dos comerciantes durante o período em que os estabelecimentos comerciais estiverem abertos no período noturno e também a segurança daquelas pessoas que estarão comprando no comércio local ou que estejam a passeio contemplando as belezas dos enfeites natalinos espalhados pela cidade”, garante o secretário da Segurança, Paulo Argati.

continua após publicidade

A operação “Papai Noel” segue até o dia 24 de Dezembro. Ao todo, serão empregados aproximadamente 50 agentes de segurança, entre Policiais Militares e Guardas Municipais.

Siga o TNOnline no Google News