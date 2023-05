Segunda-feira será de tempo instável e máxima de 24ºC em Arapongas

Da Redação

Em Arapongas, os valores devem variar entre 15ºC e 24ºC.

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) mostra que o dia começou com instabilidade presente sobre o Estado induzindo a formação de nuvens de chuva em diversos setores.

De modo geral, os eventos são isolados e podem ocorrer em diversos momentos do dia. No entanto, não há expectativa de tempestades e nem de volumes significativos de precipitação. No campo de temperatura, os valores ficam mais elevados na faixa norte do Paraná.

