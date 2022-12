Segunda-feira será de tempo fechado e temperaturas amenas em Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Há 3.7 milímetros de precipitação acumulada para a Cidade dos Pássaros

A semana se iniciou instável em quase todas as regiões do Paraná. Durante esta segunda-feira (19), são esperadas chuvas em qualquer período do dia e, por conta disso, as temperaturas ficam um pouco mais amenas. Também existe possibilidade de ocorrência de algum temporal mais localizado, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

continua após publicidade .

Conforme a previsão do instituto meteorológico, o tempo fica firme apenas em algumas cidades da região oeste, como, por exemplo, Cascavel e Guaíra. Os outros setores devem registrar chuva.

No norte do Paraná, onde Arapongas fica localizada, o dia será chuvoso. A Cidade dos Pássaros registrou chuva nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira e, conforme o Simepar, pode chover mais ao longo do dia. A precipitação acumulada é de 3.7 milímetros.

continua após publicidade .

Por conta do tempo instável, as temperaturas não se elevam tanto como nos dias anteriores. Ao amanhecer, o município registrou mínima de 17ºC; a máxima não ultrapassa dos 21ºC. Portanto, o dia será de temperaturas amenas.

Siga o TNOnline no Google News