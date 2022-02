Da Redação

Segunda-feira será de temperaturas elevadas em Arapongas

Arapongas amanheceu ensolarada nesta segunda-feira (7) e registrou temperatura mínima de 18ºC. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a estabilidade deve predominar na região e, por conta disto, as temperaturas devem se elevar. A máxima prevista é de 29ºC.

Ainda conforme o Simepar, devido à estabilidade, não há previsão de chuva no município. Podem ocorrer períodos com bastante nuvens, porém, qualquer possibilidade de chuva é descartada.

A semana começa com uma frente fria avançando mais em direção ao sudeste do país, enquanto em parte do Paraná diminui a presença de nuvens. Em áreas mais a leste, próximo da divisa com São Paulo, no entanto, ainda concentra mais nebulosidade e algumas chuvas ocorrem de forma ocasional. As temperaturas ficam mais agradáveis entre o sul e leste, principalmente.