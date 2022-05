Segunda-feira será de temperaturas amenas em Arapongas

Da Redação

Arapongas registrou um amanhecer frio nesta segunda-feira (16), com mínima de 9ºC. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o dia será de temperaturas amenas, por conta disso, a máxima não deve ultrapassar dos 19ºC.



À noite esfria rapidamente, devido à presença da massa de ar polar. As temperaturas mínimas do dia ocorrem neste período do dia em todas as regiões paranaenses.

A Cidade dos Pássaros amanheceu com o tempo fechado nesta segunda-feira, porém, conforme o Simepar, não existe a possibilidade de ocorrência de chuva. O sol deve aparecer durante a tarde na maior parte do estado.