Segunda-feira será chuvosa em Arapongas; máxima chega aos 26ºC

Existe 19.4 mm de precipitação acumulada para o município

A semana começou com chuva expressiva sobre o Paraná e, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a instabilidade deve se manter elevada sobre o Estado devido à presença de uma frente fria, inclusive, existe o risco de tempestades em algumas regiões, especialmente nos setores mais ao norte.

Em Arapongas, por exemplo, as pancadas começaram ainda no último sábado (29), mas elas se tornaram mais intensas durante a noite de domingo (30) e a madrugada de segunda-feira (31). Nesta segunda, por exemplo, o Simepar aponta que a Cidade dos Pássaros tem uma precipitação acumulada de 19.4 mm.

Ainda conforme o instituto meteorológico, as pancadas devem ocorrer ao longo do dia no município e região.

Devido à instabilidade, as temperaturas não se elevam muito como nos dias anteriores, onde havia a sensação de tempo abafado. Em Arapongas, os termômetros devem registrar a máxima de 26ºC nesta segunda-feira. A mínima obtida foi de 19ºC.

As chuvas devem continuar no município na terça-feira (1º).



