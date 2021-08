Da Redação

Secretário Renato Feder visita obra de escola em Arapongas

Após o encontro junto ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, no teatro Vianinha, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, seguiu em mais uma visita a uma obra ligada à educação: a construção Escola Estadual da Zona Sul, desta vez acompanhado pelo secretário de Estado da Educação, Renato Feder.

A comitiva, que contou também com a presença do diretor-presidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), Marcelo Bueno, conheceu boa parte das estruturas da instituição de Ensino, que conta com 80% da obra já executada.

Localizada um terreno na Rua Tanatau, ao lado do 18 Horas Antônio J. Marques, a obra prevê 3,7 mil metros quadrados de área construída, em um projeto que conta com 20 salas de aula, área administrativa, biblioteca, laboratórios, sala ambiente, cozinha, refeitório, banheiros e ginásio com quadra poliesportiva.

São investimentos de R$ 5,7 milhões, advindos do governo estadual, através do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar). Uma obra que contou também com o apoio do deputado federal, Pedro Lupion, quando ainda ocupava o cargo de deputado estadual.

Renato Feder parabenizou o estágio da obra, reiterando o compromisso de uma educação de qualidade e parcerias com o governo do Estado. “Vemos em Arapongas que as obras no setor da educação têm se desenvolvido de maneira positiva. É importante sabermos que os investimentos são aplicados, contribuindo com a qualidade da educação. O prefeito tem feito um ótimo trabalho. Valorizar a educação, é valorizar o futuro”, frisou.

Para Onofre, a escola estadual da Zona Sul vai facilitar ainda mais o acesso dos estudantes de região no ingresso ao Ensino Médio. “A Escola Estadual da Zonal Sul vai atender os moradores do Jardim Planalto, Casa da Família II, Conjunto São Bento e Conjunto Palmares, entre outros. Facilitando e favorecendo o acesso ao ensino para esses jovens, que não mais precisarão se deslocar para regiões mais afastadas para a conclusão do ensino médio. Uma obra que queremos entregar ainda neste ano”, disse. A previsão de término da obra é em outubro. A proposta da administração é de que a Escola Estadual do Alto da Boa Vista também funcione com a disciplina cívico-militar.

Acompanharam também a visita o vice-prefeito, Jair Milani, e os vereadores Levi Xavier Márcio Nickenig