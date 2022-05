Secretário Peta será velado no ginásio de Arapongas

Da Redação

O secretário municipal de Educação de Arapongas, professor Luiz Roberto dos Santos, o “Peta”, como era carinhosamente chamado, será velado a partir das 8h deste sábado (14), no Ginásio de Esporte Luiz Augusto Zin, localizado no centro da cidade. Às 7h30, o corpo deixa a unidade de Prever e segue em cortejo realizado pela Guarda Municipal até o local do velório.

Ele estava internado em estado grave na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital do Coração de Londrina, depois de complicações de um quadro de dengue. O prefeito Sergio Onofre da Silva (PSC) decretou luto oficial de três dias no município.



Peta foi levado ao Hospital Norte do Paraná (Honpar), em Arapongas, na última segunda-feira (9) com sintomas de dengue. Depois, foi encaminhado para Londrina, onde recebeu atendimento no Hospital do Coração e acabou internado na UTI. Na quinta-feira (12), segundo a Prefeitura, o quadro evoluiu para uma miocardite. Nesta sexta-feira (13), o secretário de Educação não resistiu às complicações e morreu.

“Estamos desolados com a morte do Peta. Esteve conosco como secretário da Educação. Mesmo aposentado da função de professor, era nítido que amava tudo o envolvia o tema. Fará muita falta. Nossos sentimentos estão voltados para a família e amigos”, disse o prefeito Sergio Onofre após decretar luto oficial no município.

TRAJETÓRIA



Peta tomou posse como secretário da Educação no dia 10 de junho de 2019. Ele deveria ter assumido em fevereiro, mas vinha aguardando o processo de conclusão de sua aposentadoria junto à Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR).

Ele nasceu em Presidente Bernardes, no interior de São Paulo, e desde jovem manifestou interesse pelo esporte. Primeiro, atuou como jogador de futebol e, já em Arapongas, em 1970, de basquetebol. O esporte o levou a cursar Educação Física pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Arapongas (Faficla), onde conheceu a também atleta e miss Apucarana, Márcia Claro. Eles se casaram e tiveram três filhos.

Peta dedicou sua vida à educação. Desde 1973, atuou em vários municípios da região. Em 1983, passou a atuar como professor no Colégio Estadual Emílio de Menezes, onde chegaria a diretor, cargo que ocupou por 13 anos. Marido, pai e avô, aceitou o desafio de ser secretário e disse na época da posse que ocupava o cargo “por acreditar que a educação é o melhor caminho para transformar o mundo”.